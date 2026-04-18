Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (19/4/2026, 21:00) για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Σωτήρη Κοντούρη, ενώ εκτός έμειναν οι Πάλμερ-Μπράουν, Τζούρισιτς και οι Κάτρης – Ντέσερς, Σισοκό που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Παράλληλα, εκτός αποστολής βρέθηκε και ο Ζαρουρί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.