Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο

Εκτός Πάλμερ Μπράουν, Τζούρισιτς και Ζαρουρί
Ο Ανδρέας Τετέι πανηγυρίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (19/4/2026, 21:00) για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Σωτήρη Κοντούρη, ενώ εκτός έμειναν οι Πάλμερ-Μπράουν, Τζούρισιτς και οι Κάτρης – Ντέσερς, Σισοκό που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Παράλληλα, εκτός αποστολής βρέθηκε και ο Ζαρουρί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
75
65
61
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo