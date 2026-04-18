Ο Μάικ Τζέιμς άναψε φωτιές: «Συγγνώμη, αλλά η Ζάλγκιρις είναι μικρή ομάδα»

Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες της Euroleague στα social media και δεν φοβάται να εκφράζει τη γνώμη του, παρότι προκαλεί συνεχώς αντιδράσεις.

Το νέο σχόλιο του Μάικ Τζέιμς που έβαλε φωτιά στο X ήταν για τη Ζαλγκίρις, την οποία χαρακτήρισε μικρή ομάδα, παρότι εξασφάλισε την πρόκριση της στα πλέι οφ της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σταρ της Μονακό, απαντώντας σε σχόλιο, τόνισε: «Δεν ξέρω για τον οργανισμό. Αλλά δεν είναι μεγάλη ομάδα, όχι. Έχει εξαιρετικούς φιλάθλους, σπουδαίο γήπεδο και καλή ομάδα φέτος, αλλά δεν υπάρχει το μπάτζετ για μακροχρόνια κυριαρχία ή σταθερή παρουσία στην κορυφή. Πάντα φαίνεται να έχει ανταγωνιστική ομάδα και έναν καλό κορμό, αλλά συγγνώμη, είναι μικρή ομάδα».

Μάλιστα, όταν δέχθηκε αντίλογο ότι η Ζάλγκιρις επενδύει αρκετά χρήματα, ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού επέμεινε πως το βασικό πρόβλημα είναι η αδυναμία διατήρησης των κορυφαίων παικτών: «Σε αυτή την αγορά είναι δύσκολο να κρατήσεις τους καλύτερους παίκτες σου για να χτίσεις σταθερή επιτυχία. Κάθε χρόνο οι 2-3 καλύτεροι παίκτες φεύγουν για περισσότερα χρήματα».