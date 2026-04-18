Το συγκλονιστικό αντίο του Παναγιώτη Γιαννάκη στον Όσκαρ Σμιντ: Ευχαριστώ για τις απίθανες μάχες μας

Το δικό του “αντίο” στον Όσκαρ Σμιντ θέλησε να πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μέσα από μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media.
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου μπάσκετ, Όσκαρ Σμιντ έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (17/4) σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.
Ο Σμιντ αγωνίστηκε σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι μέχρι σήμερα πρώτος σκόρερ στα Ολυμπιακά τουρνουά με 1093 πόντους.
Με μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησε τον Βραζιλιάνο, ευχαριστώντας τον για τις απίθανες μάχες τους στα παρκέ.
“Το μπάσκετ σήμερα έχασε ένα θρύλο. Αντίο φίλε Όσκαρ. Ευχαριστώ για τις απίθανες μάχες μας”, έγραψε ο Γιαννάκης.