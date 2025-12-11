Αθλητικά

Η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τίμησαν τον «ήρωα του τρένου» που αφόπλισε άνδρα με μαχαίρι

Ο Στέφεν Κρέαν αφόπλισε άνδρα με μαχαίρι που επιτέθηκε σε επιβάτες σε τρένο στο Χάντιγκτον
Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινακης στο γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ/ (Credit Image: Â© Craig Thomas/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Σε μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία προχώρησαν η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού τίμησαν τον Στέφεν Κρεάν, που χαρακτηρίστηκε ως «ήρωας του τρένου», μετά την προσπάθειά του να αφοπλίσει άνδρα με μαχαίρι.

Στη γραμμή Ντονκάστερ – Λονδίνο ένας άνδρας επιτέθηκε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος με μαχαίρι, λίγο μετά την αναχώρηση από το Πίτερμπορο. Τραυμάτισε δέκα ανθρώπους, μέσα στους οποίους ήταν και 22χρονος ποδοσφαιριστής της Σκάνθροπ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε να καλύψει τα έξοδα όλων των τραυματιών και γνώρισε την αποθέωση στο Νησί.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τίμησε τον Στέφεν Κρέαν στον αγώνα με τη Λιντς στο «City Ground». Οι κόκκινοι δεν σταμάτησαν εκεί, αφού αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους τον 61χρονο ήρωα στην Ολλανδία για τον αγώνα του Europa League, κόντρα στην Ουτρέχτη (11/12/25,19:45).

 

Ο ήρωας του τρένου πήρε μαζί του στην Ολλανδία και έναν φίλο του, τον Φίλιπ, μετά την τρομερή πράξη να σώσει τους επιβάτες αφοπλίζοντας με γυμνά χέρια τον δράστη. Στη φωτογραφία που ανέβασε η Νότιγχαμ φαίνεται πως το χέρι του 61χρονου είναι δεμένο και όπως έχει πει ο ίδιος δεν πρόκειται να επανέλθει πλήρως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
111
87
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo