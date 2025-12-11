Η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τίμησαν τον «ήρωα του τρένου» που αφόπλισε άνδρα με μαχαίρι

Σε μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία προχώρησαν η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού τίμησαν τον Στέφεν Κρεάν, που χαρακτηρίστηκε ως «ήρωας του τρένου», μετά την προσπάθειά του να αφοπλίσει άνδρα με μαχαίρι.

Στη γραμμή Ντονκάστερ – Λονδίνο ένας άνδρας επιτέθηκε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος με μαχαίρι, λίγο μετά την αναχώρηση από το Πίτερμπορο. Τραυμάτισε δέκα ανθρώπους, μέσα στους οποίους ήταν και 22χρονος ποδοσφαιριστής της Σκάνθροπ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε να καλύψει τα έξοδα όλων των τραυματιών και γνώρισε την αποθέωση στο Νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τίμησε τον Στέφεν Κρέαν στον αγώνα με τη Λιντς στο «City Ground». Οι κόκκινοι δεν σταμάτησαν εκεί, αφού αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους τον 61χρονο ήρωα στην Ολλανδία για τον αγώνα του Europa League, κόντρα στην Ουτρέχτη (11/12/25,19:45).

Stephen Crean and friend Philip have travelled with the team ahead of tomorrow’s match against Utrecht. pic.twitter.com/Cv1g9eVgqw — Nottingham Forest (@NFFC) December 10, 2025

Ο ήρωας του τρένου πήρε μαζί του στην Ολλανδία και έναν φίλο του, τον Φίλιπ, μετά την τρομερή πράξη να σώσει τους επιβάτες αφοπλίζοντας με γυμνά χέρια τον δράστη. Στη φωτογραφία που ανέβασε η Νότιγχαμ φαίνεται πως το χέρι του 61χρονου είναι δεμένο και όπως έχει πει ο ίδιος δεν πρόκειται να επανέλθει πλήρως.