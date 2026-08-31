Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση στην Χιρονα για τον Αζεντίν Ουναΐ – Εκτός διεκδίκησης ο Άγιαξ

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή με την Χιρόνα για να κάνει δικό του τον Αζεντίν Ουναΐ, όπως αναφέρει καταλανικό δημοσίευμα.

Η πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός για τον Ουναΐ στην ισπανική ομάδα είναι η καλύτερη που έχει στα χέρια της, με τον Άγιαξ να έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του παίκτη. Στο κυνήγι για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ είναι και η Αϊντχόφεν, όπως και η Αλ Ιτιχάντ, που του προσφέρει το καλύτερο συμβόλαιο.

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Οι Ισπανοί περιμένουν να έρθει στα χέρια τους ακόμα μεγαλύτερη πρόταση από αυτή του Παναθηναϊκού και το σίριαλ με τον πρώην άσο του «τριφυλλιού» αναμένεται να συνεχιστεί.

“Η Χιρόνα δεν έχει κλείσει τίποτα με καμία ομάδα σχετικά με τον Αζεντίν Ουναΐ. Τις τελευταίες ώρες, ο Παναθηναϊκός πιέζει σκληρά, προσφέροντας του να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα, μαζί με την Αϊντχόφεν.

Ο Άγιαξ, ο οποίος είχε μάλιστα καταλήξει σε συμβατική συμφωνία με τον Μαροκινό, αποσύρεται από την προσφορά. Η Χιρόνα εξακολουθεί να ελπίζει σε μια ισχυρή προσφορά από άλλη ομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό δημοσίευμα.