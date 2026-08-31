Αθλητικά

«Συμφωνία της Νότιγχαμ Φόρεστ για Γκουστάβο Πουέρτα» γράφουν στην Κολομβία και στέλνουν τον παίκτη στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει τα “σενάρια” για τον Γκουστάβο Πουέρτα, αλλά στην Κολομβία εμφανίζουν το μέλλον του παίκτη να είναι ερυθρόλευκο
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Abbie Parr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ραγδαίες εμφανίζονται να είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με την περίπτωση Γκουστάβο Πουέρτα, παρά τις πρόσφατες διαψεύσεις, πως υπάρχει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του! Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσιογράφος από την Κολομβία, η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε σε συμφωνία με τη Σανταντέρ για την απόκτηση του σπουδαίο 23χρονου χαφ.

Η πλευρά του Ολυμπιακού είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Κολομβιανού μέσου. Παρά το γεγονός ότι οι ερυθρόλευκοι ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του, ο ίδιος έδειξε να προτιμά την προοπτική της Μπενφίκα.

Τη Δευτέρα (31.08.2026) ο κολομβιανός δημοσιογράφος Πίπε Σιέρα, ανέφερε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα της Premier League εμφανίζεται να κάνει δικό της τον Πουέρτα και μάλιστα να τον παραχωρεί δανεικό στον Ολυμπιακό, μέχρι το τέλος της σεζόν,.

“Πληροφορίες για προφορική συμφωνία ώστε ο Γκουστάβο Πουέρτα να γίνει νέος παίκτης του γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, πληρώνοντας την ρήτρα. Ο Κολομβιανός θα υπογράψει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και θα αγωνιστεί φέτος στον Ολυμπιακό για να διεκδικήσει το Europa League”, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
160
112
88
74
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo