Αθλητικά

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 116.000.000 ευρώ

Το ποσό της μεταγραφής μπορεί να φτάσει τα 140.000.000 ευρώ σε περίπτωση επίτευξης στόχων με την κόκκινη φανέλα
Ο Μπαρκολά
Ο Μπαρκολά με τη φανέλα της Λίβερπουλ/ liverpoolfc.com
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Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά είναι και επίσημα παίκτης της Λίβερπουλ, με τους κόκκινους να ανακοινώνουν το super deal με την Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο θα τους κοστίσει δεδομένα 116.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Λίβερπουλ βρήκε το διάδοχο του Μο Σαλάχ και αυτός είναι ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, που στα 24 του ανάγκασε την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να δώσει τουλάχιστον 116.000.000 ευρώ, τα οποία μπορεί να γίνουν 140.000.000, σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία των «κόκκινων», πίσω από την περσινή «βόμβα» του Αλεξάντερ Ίσακ.

Ο Γάλλος εξτρέμ αποχωρεί από την Παρί μετά από τρία χρόνια και 152 συμμετοχές. Σε αυτές κατάφερε να βρει δίχτυα 39 φορές, ενώ μοίρασε και 37 ασίστ. Με τους Παριζιάνους κατέκτησε 13 τίτλους, με το back to back Champions League να ξεχωρίζει.

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Αθλητικά
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