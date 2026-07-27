Η Σέλτικ εξετάζει την επιστροφή του Γκρεγκ Τέιλορ από τον ΠΑΟΚ

Ένα χρόνο μετά τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ, ο Γκρεγκ Τέιλορ είναι πιθανό να επιστρέψει στην πατρίδα του, αφού η Σέλτικ επιθυμεί την επιστροφή του στην ομάδα.

Σύμφωνα με σκωτσέζικα δημοσιεύματα, η Σέλτικ δεν έχει καταφέρει να καλύψει το κενό του Γκρεγκ Τέιλορ στο αριστερό άκρο της άμυνάς της και καλοβλέπει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ξανά τον 28χρονο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς από την άλλη πλευρά, ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη μετεγγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη και έχουν στην ίδια θέση τον Μπάμπα Ράχμαν, αλλά και τον Τζόναθαν Γκόμεζ, με αποτέλεσμα να θεωρούνται “ανοιχτοί” στην παραχώρηση του Σκωτσέζου μπακ.