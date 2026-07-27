Αθλητικά

Ματιέ Στράζελ: «Μόνο ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα από τη Euroleague»

Για το έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του μίλησε ο πρώην παίκτης της Μονακό
Ο Στράζελ
Ο Στράζελ κόντρα στον Παναθηναϊκό (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν οι μοναδικές ομάδες της Euroleague που δεν έκαναν “κρούση” στους εκπροσώπους του Ματιέ Στραζέλ για να τον αποκτήσουν από τη Μονακό.

Το γεγονός αποκάλυψε ο ίδιος ο Ματιέ Στραζέλ, ο οποίος και εξήγησε την απόφασή του να επιλέξει την Εφές Αναντολού ως επόμενο σταθμό της καριέρας του, αναφερόμενος και στον Παναθηναϊκό.

Σε συνέντευξή του στο podcast “First Team”, ο Γάλλος γκαρντ τόνισε ότι στην Εφές Αναντολού θα έχει “χώρο” και σημαντικό ρόλο στην ομάδα, ενώ για τη… σφαγή για την απόκτησή του από τη Μονακό, τόνισε: “Αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ, νομίζω ότι όλες οι κορυφαίες ομάδες ενδιαφέρθηκαν”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
120
99
71
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo