Ματιέ Στράζελ: «Μόνο ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα από τη Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν οι μοναδικές ομάδες της Euroleague που δεν έκαναν “κρούση” στους εκπροσώπους του Ματιέ Στραζέλ για να τον αποκτήσουν από τη Μονακό.

Το γεγονός αποκάλυψε ο ίδιος ο Ματιέ Στραζέλ, ο οποίος και εξήγησε την απόφασή του να επιλέξει την Εφές Αναντολού ως επόμενο σταθμό της καριέρας του, αναφερόμενος και στον Παναθηναϊκό.

Σε συνέντευξή του στο podcast “First Team”, ο Γάλλος γκαρντ τόνισε ότι στην Εφές Αναντολού θα έχει “χώρο” και σημαντικό ρόλο στην ομάδα, ενώ για τη… σφαγή για την απόκτησή του από τη Μονακό, τόνισε: “Αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ, νομίζω ότι όλες οι κορυφαίες ομάδες ενδιαφέρθηκαν”.