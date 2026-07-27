Ολυμπιακός: Θα «αγγίξει» τα 20 εκατομμύρια ευρώ η μετεγγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται για τον Ολυμπιακό ο Αντρέ Λουίζ, με τους Πειραιώτες να βάζουν όμως στα ταμεία τους ένα ποσό που μπορεί να “αγγίξει” και τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα Μέσα, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Κάνσας Σίτι στο MLS, έναντι του ποσού των 16 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχουν και μπόνους ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα γίνει έτσι μία από τις πιο ακριβές μετεγγραφές στην ιστορία του MLS, με τον ίδιο να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Κάνσας Σίτι.