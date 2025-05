Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ δεν κατέβηκε στον τελικό του EHF European Cup με την Αλκαλόιντ – Οι Σκοπιανοί σταμάτησαν τους οπαδούς της στα σύνορα

Η διοίκηση της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ αποφάσισε η Ένωση να μην κατέβει στον αγώνα με την Αλκαλόιντ στη Βόρεια Μακεδονία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά στους οπαδούς της.

Η ΑΕΚ δεν κατέβηκε στον δεύτερο τελικό του EHF European Cup εναντίον της Αλκαλόιντ, καθώς απαγορεύτηκε η είσοδος των φιλάθλων της στα Σκόπια.

Η Ένωση είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς ότι αν όλοι οι φίλοι της δεν βρεθούν στο γήπεδο, η ομάδα δεν θα παίξει στον τελικό.

Οι συνθήκες δεν άλλαξαν και οι παίκτες της ΑΕΚ δεν βγήκαν ποτέ στο τερέν, με τον διοικητικό ηγέτη του τμήματος, Σταμάτη Παπασταμάτη, να τους αιτιολογεί την απόφαση του συλλόγου.

“Καταλαβαίνω ότι θέλατε όλοι να μπούμε και να δώσουμε τη μάχη μας. Αλλά το δίκιο του κόσμου της ΑΕΚ είναι και δικό μας δίκιο. Αυτοί είναι η δύναμη μας και θα τους σεβόμαστε με το όποιο τίμημα. Την αδικία εις βάρος του κόσμου μας και την εξαπάτηση των Τοπικών Αρχών, δεν θα την επιτρέψουμε.

Η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Και είμαστε ΕΝΑ με τον κόσμο μας. Η απόφαση όλων μας στη διοίκηση είναι να μην βγούμε να παίξουμε.

Καταλαβαίνω ότι είστε επαγγελματίες και ότι αυτή τη στιγμή στεναχωριέστε. Αλλά πάνω απ’ όλα παιδιά είναι η τιμή της ΑΕΚ. Και το μεγαλύτερο στήριγμα της ΑΕΚ είναι ο κόσμος της. Και ο σεβασμός μας σε αυτούς είναι αδιαπραγμάτευτος”, ανέφερε ο Σταμάτης Παπασταμάτης.

The EHF European Cup final HC Alkaloid vs AEK Athens HC has been called off due to security concerns. Additional information on further procedures will be communicated in due course.