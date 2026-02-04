Η Ομοσπονδία τένις θα τιμήσει τη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη στο Davis Cup

Η Εθνική ομάδα τένις της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στο Davis Cup (07-08/02) σε αγώνες που θα γίνουν στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβο Ντο και η Ομοσπονδία θα τιμήσει τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης τον Αύγουστο του 2004 είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο συγκεκριμένο γήπεδο και η Ομοσπονδία τένις αποφάσισε να τον τιμήσει.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών τον Οκτώβριο του 2022 και ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς σε συνέντευξη στον Σπορ Φμ ανέφερε την υπέροχη πρωτοβουλία της ομοσπονδίας.

Ο Θοδωρής Γκλαβάς, δήλωσε: «Ήθελα να πω ότι με αφορμή τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο, η ομοσπονδία μας θα τιμήσει τη μνήμη του Αλέξανδρου του Νικολαΐδη, ο οποίος στο στάδιο αυτό κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οπότε θα δοθεί ένα συμβολικό δώρο στη σύζυγό του, τη Δώρα Ταμπάζη και τα δύο παιδιά του».