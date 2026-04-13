Η Ομοσπονδία υγρού στίβου ανακοίνωσε την επιστροφή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών χωρίς περιορισμούς

Η παγκόσμια Ομοσπονδία υγρού στίβου ανακοίνωσε ότι από το 2027 και μετά οι αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται κανονικά στις διοργανώσεις εκπροσωπώντας τις χώρες τους.

Από το Φεβρουάριο του 2022 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οι κολυμβητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα του υγρού στίβου. Ένας μικρός αριθμός αθλητών είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διάφορα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, αλλά ως ανεξάρτητοι και όχι με τα χρώματα των χωρών τους.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου του 2027 που θα γίνει στη Βουδαπέστη θα επιστρέψει η κανονικότητα στα υδάτινα σπορ και αυτό θα συνεχιστεί και σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου και η AQIU (Μονάδα Ακεραιότητας Υγρού Στίβου) έχουν βοηθήσει με επιτυχία να διασφαλιστεί ότι οι συγκρούσεις μπορούν να παραμείνουν εκτός των αθλητικών αγώνων.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι πισίνες και τα ανοιχτά νερά θα παραμείνουν χώροι όπου αθλητές από όλα τα έθνη μπορούν να συναντηθούν σε ειρηνικό αγώνα», είπε ο πρόεδρος της παγκόσμιας Ομοσπονδίας υγρού στίβου, Χουσεΐν Αλ Μουσάλαμ.