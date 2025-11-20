Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέδωσε στον Ερασιτέχνη το μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας

Νέος “σταθμός” στο “δρόμο” για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με την “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ να παραδίδει στον Ερασιτέχνη το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

Μετά τις αρχικές ενστάσεις από την πλευρά του Ερασιτέχνη, η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέτασε όλες τις λεπτομέρειες για να παραδώσει ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα περιγράφει με ακρίβεια ολόκληρη τη διαδικασία της κατασκευής της Νέας Τούμπας.

Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσπάθησαν να δώσουν τη βεβαιότητα στον Α.Σ., ότι η κατασκευή του νέου γηπέδου θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα, ώστε να “προχωρήσουν” άμεσα την υπόθεση και χωρίς άλλες καθυστερήσεις.