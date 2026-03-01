Η ΠΑΕ Βόλος απέσυρε ανακοίνωση για τη διαιτησία, στη συνέχεια εμφανίστηκε στα social του Αχιλλέα Μπέου

“Μεταφορά” σχολίου για τη διαιτησία! Η ΠΑΕ Βόλος κατέβασε την ανακοίνωση που είχε βγάλει νωριτερα για τον διαιτητή Τσιμεντερίδη κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ματς με την ΑΕΚ, στην οποία είχε κάνει λόγο για “ντροπή και “σφαγή””.

Η ανακοίνωση αυτή εξαφανίστηκε από τα social της ΠΑΕ Βόλος, ενώ στη συνέχεια αναρτήθηκε νέο μήνυμα που ανέφερε: “Εκ παραδρομής ανέβηκε στο σάιτ της ΠΑΕ ανακοίνωση κατά του διαιτητή Τσιμεντερίδη η οποία δεν απηχεί την άποψη και το πνεύμα της διοίκησης της ΠΑΕ Βόλος”.

Το μήνυμα που “κατέβηκε”, μεταφέρθηκε στα social media του Αχιλλέα Μπέου!