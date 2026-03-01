Αθλητικά

Η ΠΑΕ Βόλος απέσυρε ανακοίνωση για τη διαιτησία, στη συνέχεια εμφανίστηκε στα social του Αχιλλέα Μπέου

Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης κατηγορήθηκε αρχικά από την ΠΑΕ Βόλος και τελικά από τον ισχυρό άνδρα της ομάδας
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI

“Μεταφορά” σχολίου για τη διαιτησία! Η ΠΑΕ Βόλος κατέβασε την ανακοίνωση που είχε βγάλει νωριτερα για τον διαιτητή Τσιμεντερίδη κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ματς με την ΑΕΚ, στην οποία είχε κάνει λόγο για “ντροπή και “σφαγή””.

Η ανακοίνωση αυτή εξαφανίστηκε από τα social της ΠΑΕ Βόλος, ενώ στη συνέχεια αναρτήθηκε νέο μήνυμα που ανέφερε: “Εκ παραδρομής ανέβηκε στο σάιτ της ΠΑΕ ανακοίνωση κατά του διαιτητή Τσιμεντερίδη η οποία δεν απηχεί την άποψη και το πνεύμα της διοίκησης της ΠΑΕ Βόλος”.

Το μήνυμα που “κατέβηκε”, μεταφέρθηκε στα social media του Αχιλλέα Μπέου!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
73
72
39
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo