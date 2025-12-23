Αθλητικά

Η Πάφος εξετάζει τον Γενς Γιόνσον της ΑΕΚ

Ο έμπειρος μέσος δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς
(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/ EUROKINISSI

Την περίπτωση του Γενς Γιόνσον της ΑΕΚ “τσεκάρει” η πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφος, σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα.

Ο Γενς Γιόνσον δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον 32χρονο μέσο της ΑΕΚ να ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα, η Πάφος εξετάζει την περίπτωση του Δανού ποδοσφαιριστή, το συμβόλαιο του οποίου με την Ένωση ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026.

Τη φετινή σεζόν ο πρώην παίκτης των Άαρχους, Κόνιασπορ και Κάντιθ μετράει μόλις δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές (15 λεπτά απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά και ένα κόντρα στον Άρη Λεμεσού) για τα προκριματικά του Conference League.

Αθλητικά
