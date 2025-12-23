Η Παρτιζάν ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Ζοάν Πεναρόγια

Ο Ζοάν Πεναρόγια είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Παρτιζάν, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία του Ισπανού τεχνικού με τη σερβική ομάδα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η Παρτιζάν αναζητούσε τον αντικαταστάτη του, έχοντας υπηρεσιακό προπονητή στα τελευταία ματς, με τον Ζοάν Πεναρόγια να είναι τελικά ο “εκλεκτός” για τη διαδοχή του θρύλου της Euroleague.

Ο Ισπανός προπονητής έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και συμφώνησε με τη σερβική ομάδα για συμβόλαιο 1,5 έτους, με συνολικές αποδοχές της τάξης του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ. Αναμένεται έτσι να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της, στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη 18η αγωνιστική της Euroleague.