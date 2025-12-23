Αθλητικά

Η Παρτιζάν ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Ζοάν Πεναρόγια

Μέχρι το 2027 υπέγραψε στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια
Ο Πεναρόγια σε αγώνα της Euroleague (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Πεναρόγια σε αγώνα της Euroleague (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ζοάν Πεναρόγια είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Παρτιζάν, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία του Ισπανού τεχνικού με τη σερβική ομάδα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η Παρτιζάν αναζητούσε τον αντικαταστάτη του, έχοντας υπηρεσιακό προπονητή στα τελευταία ματς, με τον Ζοάν Πεναρόγια να είναι τελικά ο “εκλεκτός” για τη διαδοχή του θρύλου της Euroleague.

Ο Ισπανός προπονητής έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και συμφώνησε με τη σερβική ομάδα για συμβόλαιο 1,5 έτους, με συνολικές αποδοχές της τάξης του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ. Αναμένεται έτσι να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της, στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη 18η αγωνιστική της Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
343
253
249
147
119
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo