Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει λάβει ειδική πρόσκληση από την Euroleague για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό, τη Φενερμπαχτσέ, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι οι φιναλίστ.

Την ώρα που οι φήμες για την αποχώρηση του Αταμάν έχουν φουντώσει, ο Ομπράντοβιτς θα βρεθεί στην Αθήνα για το Final Four, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να θέλουν να τον δουν και πάλι στον πάγκο της ομάδας τους, σε περίπτωση αποχώρησης του Τούρκου προπονητή.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με τα σερβικά Μέσα θα είναι στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες και θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή, που θα διεξαχθεί ο τελικός της Euroleague.