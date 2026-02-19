Η πρώτη ανάρτηση του Λορέντσο Πιρόλα μετά τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: «Είμαι καλά»

Ο Λορέντσο Πιρόλα ευχαρίστησε όλους για τη στήριξή τους μετά τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, στέλνοντας μήνυμα και για τη ρεβάνς με τη γερμανική ομάδα για τα πλέι οφ του Champions League.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο Ιnstagram μετά τη σφοδρή σύγκρουσή του με τον Ρέτσο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, ο Λορέντσο Πιρόλα ευχαρίστησε άπαντες για τη στήριξη και δήλωσε πως πιστεύει στην ανατροπή.

“Θέλω απλά να πω ευχαριστώ σε όλους για τη στήριξή σας χθες, είμαι καλά. Να θυμάστε… δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πάμε”, έγραψε στην ανάρτησή του ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού.