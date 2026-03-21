Η Ραφαέλα Σπανουδάκη έμεινε μακριά από το φετινό ρεκόρ της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Στην 36η θέση ολοκλήρωσε την παρουσία της στα 60μ.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη δεν μπόρεσε να κάνει μία καλή κούρσα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν, μένοντας στην 36η θέση στα 60μ.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη έτρεξε στην τρίτη προκριματική σειρά και στόχευε στην πρόκριση στα ημιτελικά, έχοντας φετινό ρεκόρ 7.25.

Τελικά, η κούρσα δεν βγήκε στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία τερμάτισε σε 7.36, τερματίζοντας στην 5η θέση της σειράς της και στην 36η συνολικά.

 

Τα ημιτελικά έκλεισαν στο 7.25, επίδοση που την έχει στα πόδια της η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Η Τζαμαϊκανή Μπριάνα Λίστον και η Ζουλιέν Άλφρεντ (Αγία Λουκία) με 7.06 ήταν οι ταχύτερες των προκριματικών.

