Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τη «βόμβα» με Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία – Το αστρονομικό ποσό της μεταγραφής

Ο Ιβοριανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2033
Ο Γιαν Ντιομαντέ
Ο Γιαν Ντιομαντέ με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ της Αμερικής / REUTERS/Mike Segar
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Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της δίνοντας 125.000.000 ευρώ στη Λειψία για τον Γιαν Ντιομαντέ, που έλαμψε με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ.

Το ποσό της μεταγραφής μπορεί να φτάσει τα 140.000.000 ευρώ σε περίπτωση επίτευξης στόχων, με τη Λειψία να βγάζει τρομερά λεφτά από τη μετακίνηση του Ιβοριανού στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τον είχε αγοράσει το περασμένο καλοκαίρι για 20.000.000 ευρώ από την Λεγανιές.

Ο Ντιομαντέ την περασμένη σεζόν στη Γερμανία κατέγραψε 36 συμμετοχές με 13 γκολ και 10 ασίστ.

Ο 19χρονος με τα σε περίπτωση που η μεταγραφή φτάσει τα 140.000.000 ευρώ θα ξεπεράσει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ (127.000.000 ευρώ) και θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή της Βασίλισσας, ενώ στην 3η θέση είναι ο Εντέν Αζάρ με 120.000.000 ευρώ.

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Αθλητικά
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