Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε τη φανέλα της για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν

Με τρεις ροζ ρίγες και πράσινες λεπτομέρειες η νέα εμφάνιση των “μερένγκες”
Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε τη φανέλα της για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν
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Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεργάζεται για μια ακόμα φορά με την Adidas και την Τετάρτη (03.06.2026) αποκάλυψε τη φανέλα για τα εντός έδρας παιχνίδια της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.

Οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Ζούνιορ πήραν το ρόλο των μοντέλων και συμμετείχαν στη σχετική καμπάνια, παρουσιάζοντας τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η νέα εμφάνιση των Μαδριλένων έχει μια σημαντική καινοτομία, καθώς μπορεί το λευκό χρώμα να αποτελεί σταθερά την βάση, αλλά από τους ώμους μέχρι και τα μανίκια υπάρχουν τρεις ροζ ρίγες, θυμίζοντας το σήμα της Adidas.

 

 

Την ίδια στιγμή, ο γιακάς και η κατάληξη στα μανίκια έχουν σκούρο πράσινο χρώμα.

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Αθλητικά
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