Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του Ντιντιέ Ντεσάμπ για την επόμενη σεζόν

Η Ρεάλ Μαδρίτης βλέπει ότι απομακρύνεται από όλους τους στόχους που έχει θέσει για τη φετινή σεζόν και έχει αρχίσει να ετοιμάζεται για την επόμενη, με ισπανικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι εξετάζει την περίπτωση του Ντιντιέ Ντεσάμπ για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας.

Ο προπονητής της Εθνική Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, δεν θα συνεχίσει μετά το Μουντιάλ των ΗΠΑ , Καναδά και Μεξικού στον πάγκο των «τρικολόρ» και θα είναι ελεύθερος στην αγορά για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να καραδοκεί.

Η «Βασίλισσα» είναι στο -7 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στη La Liga και ηττήθηκε 2-1 στον πρώτο προημιτελικό του Champions League από την Μπάγερν Μονάχου στο Μπερναμπέου, με αποτέλεσμα η καρέκλα του Αρμπελόα να τρίζει και τα σενάρια στα ισπανικά Μέσα να έχουν αρχίσει να παίρνουν «φωτιά».