Η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βγάζει μάτια με τις εμφανίσεις του με την Γκενκ και έχει αναγκάσει μέχρι και τη Ρεάλ Μαδρίτης να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Μετά τις Τσέλσι, Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου και Μπάγερ Λεβερκούζεν, μεταξύ άλλων, προστέθηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης στις ενδιαφερόμενες ομάδες για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Η Γκενκ έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι δεν θα καταφέρει να κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, αφού τον θέλουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η «AS» έβαλε και τη Ρεάλ στο κόλπο.

«Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο.

Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια άλλη ομάδα που παρακολουθεί την κατάστασή του», έγραψε η «AS».