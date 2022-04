Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται να έχει φθάσει σε προφορική συμφωνία με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ της Τσέλσι, για ένα πολυετές συμβόλαιο από το καλοκαίρι και μετά.

Οι “μπλε” του Λονδίνου δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερα χρήματα στον Γερμανό αμυντικό, εξαιτίας των περιορισμών που έχουν τεθεί στον Ρομάν Αμπράμοβιτς και έτσι η “Βασίλισσα” φαίνεται ότι κατάφερε να… κλέψει τον παίκτη.

Ο Ρούντιγκερ έχει πάνω από 50 διεθνείς συμμετοχές και τα τελευταία χρόνια θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Premier League, έχοντας σχεδόν 200 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι.

