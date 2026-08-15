Η Euroleague θυμήθηκε τη σεζόν των Βεζένκοφ και Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό: «Μία χρονιά, δύο MVPs»

Η μπασκετική σεζόν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, η Euroleague όμως δεν ξεχνάει τους πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός σήκωσε την τέταρτη κούπα της ιστορίας του, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο MVP της regular season και ο Εβάν Φουρνιέ του Final Four.

Η Euroleague ανέβασε ένα βίντεο αφιέρωμα στους Βεζένκοφ και Φουρνιέ με τα πεπραγμένα τους από την αρχή της σεζόν μέχρι και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στο T- Center.

One season, two MVPs. When the stakes were high, @EvanFourmizz and Sasha Vezenkov stepped up



Check out some of their best highlights from last season! #EveryGameMatters pic.twitter.com/WtQl0x1VFN — EuroLeague (@EuroLeague) August 15, 2026

«Μία σεζόν, δύο MVP. Όταν η πίεση ήταν στα ύψη, ο Έβαν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοβ βγήκαν μπροστά», έγραψε η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στην ανάρτησή της στο X.