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Αθλητικά

Η Euroleague θυμήθηκε τη σεζόν των Βεζένκοφ και Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό: «Μία χρονιά, δύο MVPs»

Το δίδυμο του Ολυμπιακού κατέκτησε τα δύο βραβεία MVP της σεζόν που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της Euroleague
Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ
Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η μπασκετική σεζόν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, η Euroleague όμως δεν ξεχνάει τους πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός σήκωσε την τέταρτη κούπα της ιστορίας του, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο MVP της regular season και ο Εβάν Φουρνιέ του Final Four.

Η Euroleague ανέβασε ένα βίντεο αφιέρωμα στους Βεζένκοφ και Φουρνιέ με τα πεπραγμένα τους από την αρχή της σεζόν μέχρι και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στο T- Center.

«Μία σεζόν, δύο MVP. Όταν η πίεση ήταν στα ύψη, ο Έβαν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοβ βγήκαν μπροστά», έγραψε η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στην ανάρτησή της στο X.

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