Ολυμπιακός: Ο Ρέμο Φρόιλερ έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά για την απόκτηση δύο χαφ, με τον έναν να είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, που θα έρθει άμεσα στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά, όπως αναφέρουν ιταλικές πηγές.

Ο Ρέμο Φρόιλερ έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και θα δώσει εμπειρία και ποιότητα στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού, κάτι που φάνηκε ότι έλειψε στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ στα δύο ματς με τη Ναϊμέγκεν.

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Ο Ελβετός χαφ αγωνίστηκε ως βασικός με την Εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ, ενώ έχει καταγράψει σημαντική καριέρα σε Αταλάντα και Μπολόνια.

Με την Αταλάντα σε 260 ματς μέτρησε 21 γκολ και 23 ασίστ. Στην Μπολόνια όπου αγωνιζόταν μέχρι την περσινή σεζόν από το 2023 είχε 123 συμμετοχές με 3 γκολ και 5 ασίστ.