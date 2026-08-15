Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: «Επιβιώνω όπου και να με βάλετε, σαν κάποιο έντομο που δεν πεθαίνει ποτέ»

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έκανε έναν ακόμα σπουδαίο αγώνα στην καριέρα της, αφού τερμάτισε 4η στο Μαραθώνιο βάδην του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Με χρόνο 3:22:16 η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ και στις δηλώσεις της εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να πετύχει αυτήν την σπουδαία επίδοση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

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Η Ελληνίδα αθλήτρια πέρα από τις δηλώσεις που έκανε για το ΣΕΓΑΣ, μίλησε και στο Athletiko αφήνοντας αιχμές, καθώς όπως ανέφερε αγωνίστηκε στο ευρωπαϊκό χωρίς να έχει τον προπονητή της στο πλάι της.

«Ήρθα χωρίς προπονητή. Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο σε δύο αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ.

Λυπάμαι γι’ αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με αποσυντόνισε πλήρως από τον αγώνα μου. Με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους, από αυτούς που αποφάσισαν, από τον τομέα του αγωνίσματος, να μην είναι ο προπονητής μου εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Athletiko.

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Οι δηλώσεις της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη

«Επιβιώνω όπου και να με βάλετε, σαν κάποιο έντομο που δεν πεθαίνει ποτέ. Το νου σας λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενη. ήμουν άνετη , δεν είχα καμία άισθηση για το που ήμουν, ούτε αν στην εκκίνηση. Βρήκα τη Ρακέλ, τα είπαμε λίγο. Προσπάθησα να πάω μαζί της για να νιώσω ότι είμαι σε αγώνα. Μετά ακολούθησα το μυαλό μου, έψαχνα χιλιόμετρο με το χιλιόμετρο να βρω που είμαι.

Δεν ήταν ένας δυνατός αγώνας σήμερα για μένα αυτός. ήμου πάρα πολύ καλά αναπνευστικά, ήταν προπόνηση. Μου στοίχισε στα πόδια μου, γιατί τα χιλιόμετρά μου δεν είχαν βγει όσα θα έπρεπε, λόγω των προβλημάτων που είχα. Παρόλα αυτά είναι ο πρώτος μαραθώνιος που τερματίζω. Είναι μια πολύ γρήγορη επίδοση για την Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.

Είχα ρωγμώδη κάταγμα στην πέμπτη πλευρά. Το τέταρτο κατά σειρά μέσα σε έναν χρόνο, για αυτό και μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 21χλμ., έμεινα ξανά εκτός περίπου για 25 μέρες και είμαι ξανά εδώ με 25 μέρες προπόνηση. Πως να μην είμαι χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι πάντα έτοιμη και πάντα χαρούμενη για αυτό.

Αγαπώ αυτό που κάνω, έχω πάρα πολλούς λόγους που το κάνω. Δεν το κάνω για να πάρω ένα μετάλλιο. Σήμερα ήμουν 4η θα μπορούσα να ήμουν στεναχωρημένη, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».