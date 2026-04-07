Η ρομαντική έκπληξη του Τόμας Γουόκαπ στην Εστρέλα Νούρι για τα γενέθλιά της σε πολυτελές ξενοδοχείο

Ο Τόμας Γουόκαπ φρόντισε ώστε να μείνουν αξέχαστα τα γενέθλια της αγαπημένης του, Εστρέλα Νούρι. Το ερωτευμένο ζευγάρι γιόρτασε τα 32α γενέθλια της εντυπωσιακής Αμερικανίδας σε σουίτα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία.

Τόμας Γουόκαπ και Εστρέλα Νούρι πέρασαν την ημέρα στο πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις στην αγαπημένη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αμερικανίδα, Ιρανικής καταγωγής καλλονή, ανέβασε αρκετά stories στο Instagram, τα οποία έκανε αναδημοσίευση ο πλέι μέικερ του Ολυμπιακού.

Η τούρτα γενεθλίων ήταν εντυπωσιακή και σε σχήμα καρδιάς, ενώ έγραφε «χρόνια πολλά πριγκίπισσα».

Επιπλέον ο Τόμας Γουόκαπ της έκανε και ένα πολύ ξεχωριστό δώρο, ένα βραχιόλι το οποίο η Εστρέλα το ανέβασε στο Instagram με μία ενθουσιώδη λεζάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι από το 2023 και παντρεύτηκαν το 2024 στη Μήλο.