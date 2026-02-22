Συμβαίνει τώρα:
Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ «υπέγραψε» τον υποβιβασμό της Σέφιλντ Γουένσντεϊ και το πανηγύρισε με ελληνική σημαία για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Τίμησαν ξανά τον Τζορτζ Μπάλντοκ οι παίκτες της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Τζορτζ Μπάλντοκ
Η ελληνική σημαία για τον Τζορτζ Μπάλντοκ σε αγώνα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ / Reuters / (Credit Image: Â© Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πήρε μία πανηγυρική νίκη με 2-1 επί της Σέφιλντ Γουένστνεϊ και την οδήγησε στον πιο γρήγορο υποβιβασμό στην ιστορία της Championship, βρίσκοντας την ευκαιρία να τιμήσει ξανά και την μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Στο τοπικό ντέρμπι του Σέφιλντ, το ενδιαφέρον είχε να κάνει περισσότερο με το… ρεκόρ στον υποβιβασμό της Σέφιλντ Γουένστνεϊ και η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν έχασε την ευκαιρία να… ταπεινώσει την αντίπαλό της.

Έφθασε έτσι στη νίκη με 2-1 και οι παίκτες της το πανηγύρισαν όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου, σηκώνοντας και την ελληνική σημαία με τον “Starman”, για τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος και αποτέλεσε αστέρι της ομάδας για πολλά χρόνια και μέχρι τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Μπάλντοκ πέθανε σε ηλικία μόλις 31 ετών.

