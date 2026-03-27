Αθλητικά

Η Σελέν Ερντέμ γύρισε πλάτη στις κρίσιμες βολές πριν την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Πρωτέας Βούλας

Η Σελέν Ερντέμ στο Πρωτέας - Παναθηναϊκός (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε απρόσμενη ήττα από τον Πρωτέα Βούλας με 80-76 στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ γυναικών, με τη Σελέν Ερντέμ να… βγαίνει από τα ρούχα της με την εικόνα των παικτριών της.

Η Σελέν Ερντέμ έγινε viral όμως και στα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά του αγώνα, που κρίθηκε στην παράταση υπέρ του Πρωτέα Βούλας, αφού η προπονήτρια του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε ούτε να κοιτάξει την εκτέλεση των βολών.

Η Τουρκάλα τεχνικός γύρισε την πλάτη της στο καλάθι, την ώρα που εκτελούνταν οι βολές της Μπράουν για το “τριφύλλι” και οδήγησαν τελικά στην παράταση και την ήττα της ομάδας της.

Ο αγώνας κρίθηκε τελικά από βολές στην παράταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo