Η Σελέν Ερντέμ γύρισε πλάτη στις κρίσιμες βολές πριν την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Πρωτέας Βούλας

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε απρόσμενη ήττα από τον Πρωτέα Βούλας με 80-76 στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ γυναικών, με τη Σελέν Ερντέμ να… βγαίνει από τα ρούχα της με την εικόνα των παικτριών της.

Η Σελέν Ερντέμ έγινε viral όμως και στα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά του αγώνα, που κρίθηκε στην παράταση υπέρ του Πρωτέα Βούλας, αφού η προπονήτρια του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε ούτε να κοιτάξει την εκτέλεση των βολών.

Η Τουρκάλα τεχνικός γύρισε την πλάτη της στο καλάθι, την ώρα που εκτελούνταν οι βολές της Μπράουν για το “τριφύλλι” και οδήγησαν τελικά στην παράταση και την ήττα της ομάδας της.

Ο αγώνας κρίθηκε τελικά από βολές στην παράταση.