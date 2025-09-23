Η selfie της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο τένις με την Αρίνα Σαμπαλένκα στην Αθήνα και η Λευκορωσίδα τενίστρια δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τον καλύτερο όλων των εποχών στο τένις, όπως η ίδια έγραψε στο story της.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την κατάκτηση του US Open βρέθηκε για ακόμα μία φορά στην Ελλάδα για διακοπές, μιας και έχει σχέση με τον Έλληνα Γιώργο Φραγκούλη. Αυτό της έδωσε την ευκαιρία να συναντηθεί στο ίδιο γήπεδο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια απολαμβάνει παράλληλα και την πρώτη θέση της WTA, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Ίγκα Σφιόντεκ.