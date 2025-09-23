Αθλητικά

Η selfie της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα

Η Λευκορωσίδα συνεχίζει τις διακοπές στη χώρα μας
Η Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα
Η Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα/ φωτογραφία από instagram arynasabalenka

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο τένις με την Αρίνα Σαμπαλένκα στην Αθήνα και η Λευκορωσίδα τενίστρια δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τον καλύτερο όλων των εποχών στο τένις, όπως η ίδια έγραψε στο story της.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την κατάκτηση του US Open βρέθηκε για ακόμα μία φορά στην Ελλάδα για διακοπές, μιας και έχει σχέση με τον Έλληνα Γιώργο Φραγκούλη. Αυτό της έδωσε την ευκαιρία να συναντηθεί στο ίδιο γήπεδο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της.

sabalenka djokovic

Η Λευκορωσίδα τενίστρια απολαμβάνει παράλληλα και την πρώτη θέση της WTA, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Ίγκα Σφιόντεκ. 

