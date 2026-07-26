Ο Ολυμπιακός φουλάρει για να κλείσει τον Στεφάν Ορτέγκα: «Στο τελικό στάδιο επαφών οι δυο πλευρές»

Στις τελικές συζητήσεις, για να κάνει δικό του τον Στεφάν Ορτέγκα και να βρει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντή Τζολάκη στη θέση του τερματοφύλακα, φαίνεται πως είναι ο Ολυμπιακός.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι όχι μόνο επανέρχεται στην ερυθρόλευκη επικαιρότητα, αλλά -σύμφωνα με τον Γερμανό ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ- βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό.

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Ο Ολυμπιακός είχε ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα και προσπάθησε να φτάσει σε συμφωνία μαζί του. Παρότι ο έμπειρος πορτιέρε, που κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, εμφανίστηκε αρχικά διστακτικός -φτάνοντας κοντά στο να απορρίψει την προοπτική μετακόμισης στην Ελλάδα- τώρα τα δεδομένα άλλαξαν.

EXCL | Stefan Ortega is now in advanced talks with Olympiacos.



Olympiacos have been pushing for the deal as reavealed. 33 y/o free agent had been hesitant and was close to turning the move down, but the parties have now returned to the negotiating table.



The basic terms… pic.twitter.com/r7vZTWBNVA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026

Ολυμπιακός και παίκτης επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πλέον βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστικό deal. Οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή φαίνεται πως επικεντρώνονται στις τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.