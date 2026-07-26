Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός φουλάρει για να κλείσει τον Στεφάν Ορτέγκα: «Στο τελικό στάδιο επαφών οι δυο πλευρές»

Έτοιμος να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα εμφανίζεται ο Ολυμπιακός
ΦΩΤΟ AP
ΦΩΤΟ AP
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Στις τελικές συζητήσεις, για να κάνει δικό του τον Στεφάν Ορτέγκα και να βρει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντή Τζολάκη στη θέση του τερματοφύλακα, φαίνεται πως είναι ο Ολυμπιακός.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι όχι μόνο επανέρχεται στην ερυθρόλευκη επικαιρότητα, αλλά -σύμφωνα με τον Γερμανό ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ- βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα και προσπάθησε να φτάσει σε συμφωνία μαζί του. Παρότι ο έμπειρος πορτιέρε, που κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, εμφανίστηκε αρχικά διστακτικός -φτάνοντας κοντά στο να απορρίψει την προοπτική μετακόμισης στην Ελλάδα- τώρα τα δεδομένα άλλαξαν.

Ολυμπιακός και παίκτης επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πλέον βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστικό deal. Οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή φαίνεται πως επικεντρώνονται στις τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

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Αθλητικά
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