Αθλητικά

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρέθηκε στην Ουγγαρία για το GP της Formula 1

Ο σέντερ του Ολυμπιακού παρακολούθησε από κοντά το GP της Βουδαπέστης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Βρετανός πρωταθλητής Λάντο Νόρις (McLaren) κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix της Formula 1, παίρνοντας την καρό σημαία μπροστά από τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και τον Κίμι Αντονέλι (Mercedes). Στην πίστα Χανγκαρόρινγκ της Βουδαπέστης βρέθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού δημοσίευσε ένα story από το FP της Formula 1, δείχνοντας την ευθεία εκκίνησης/τερματισμού με τα μονοθέσια να περνούν από μπροστά του. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ απολαμβάνει τις διακοπές του, πριν επιστρέψει τον επόμενο μήνα στην Ελλάδα, για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

milutinof formula

Ο σέντερ του Ολυμπιακού έζησε από κοντά την ατμόσφαιρα αγώνα της F1.

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