Αθλητικά

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος μένει ελεύθερος από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Πιθανή και η επιστροφή του στην Ελλάδα
Ο Αλεξανδρόπουλος
Ο Αλεξανδρόπουλος με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας / EUROKINISSI
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Τέσσερα χρόνια μετά τη μετεγγραφή του από τον Παναθηναϊκό, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την επιστροφή του στην Ελλάδα να είναι “ανοιχτό” ενδεχόμενο.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος είχε μετεγγραφεί έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο ροτέισον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με αποτέλεσμα τρεις δανεισμούς σε Ελλάδα, Βέλγιο και Γερμανία.

Ο 25χρονος κεντρικός μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός σε Ολυμπιακό, Σταντάρ Λιέγης και Φορτούνα Ντίσελντορφ, αλλά καμία από τις τρεις ομάδες δεν προχώρησε στην αγορά του, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Πορτογαλία.

Παρότι όμως έχει ακόμη συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αναμένεται να μείνει ελεύθερος, ώστε να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με ομάδες και από την Ελλάδα να έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους.

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Αθλητικά
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