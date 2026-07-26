Παναθηναϊκός: Η Πάκσι νίκησε 4-2 τη Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα του ουγγρικού πρωταθλήματος πριν τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ

Επιβλητική εντός έδρας νίκη με 4-2 κόντρα στη Φερεντσβάρος πήρε η Πάκσι -αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League- στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας του ουγγρικού πρωταθλήματος.

Η Πάκσι έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, από τα τέρματα των Μπαμιντέλε (18’) και Μπότκα (32’) της Φερεντσβάρος, αλλά όχι μόνο είχε… απαντήσεις, αλλά έφτασε και σε “μεγάλη” νίκη. Ο Πέτο ισοφάρισε για την Πάκσι στο 23’ σε 1-1, ενώ ο Σάλαι διαμόρφωσε στο 41’ το 2-2 του ημιχρόνου.

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Οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη, έχοντας τους ίδιους σκόρερ στην επανάληψη. Ο Σάλαι στο 55’ έβαλε μπροστά την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League και 4 λεπτά μετά ο Πέτο διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Να αναφέρουμε όμως πως τόσο ο Σάλαι, όσο και ο Χάραστι, έγιναν αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και έτσι μένει να φανεί ποια ακριβώς είναι η κατάστασή τους και εάν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς του ΟΑΚΑ.

Η σύνθεση της Πάκσι: Κοβάτσικ, Γκιόρφι, Βέκσεϊ, Βας, Σέσκαρντι, Ζέκε, Παπ, Χόρβαθ (75′ Μπάλογκ), Πέτο (75′ Χαν), Σάλαι (68’ Μπόντε), Χάραστι (62’ Βίντεκερ).