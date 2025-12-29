Η Σλάβια Σόφιας ανακοίνωσε τη μετεγγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ και η βουλγαρική ομάδα ανακοίνωσε τη μετεγγραφή του 20χρονου διεθνούς αμυντικού.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, αφού περάσει και από ιατρικές εξετάσεις, με τη Σλάβια Σόφιας να λαμβάνει ένα ποσό που φημολογείται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η ομάδας της Σόφιας επισημοποίησε μάλιστα τη μετεγγραφή, αναφέροντας τα εξής: «Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ μετακομίζει από τη Σλάβια στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές. Ο νεαρός των “λευκών” και αγαπημένος του κοινού εκπλήρωσε το καθήκον του απέναντι στην ομάδα της πατρίδας του και θα επιδιώξει την εξέλιξη στο δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μάρτιν έπαιξε 91 παιχνίδια και σκόραρε 4 γκολ με την αγαπημένη του ομάδα. Καλή τύχη και μόνο Σλάβια!».