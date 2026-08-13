Αθλητικά

Η σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του επί κοντώ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου

Πέρασε τα 4.60 και έκανε season best η σούπερ μαμά
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι τεράστια αθλήτρια και φρόντισε να το θυμίσει σε όλους στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή εμφάνισή της, η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του επί κοντώ γυναικών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε τα 4.60μ. και κέρδισε το χειροκρότημα όλων.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα της, η Κατερίνα Στεφανίδη ξεκίνησε με δύο εξαιρετικές προσπάθειες στα 4.30 και 4.45.

Έπειτα δεν κατάφερε δύο φορές να περάσει τον πήχη στα 4.60, αλλά έδειξε τι ψυχή έχει και τον πέρασε στην 3η προσπάθεια.

Στη συνέχεια, δεν κατάφερε να περάσει τα 4.70 και ολοκλήρωσε τον αγώνα της.

Από την πλευρά της, η Αριάδνη Αδαμοπούλου κατέκτησε την 11η θέση, ξεπερνώντας τα 4.30 και έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.45.

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