Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ζητά την αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά

Οι πράσινοι θέλουν να επικεντρωθούν στις μάχες με τη Χράντετς Κράλοβε για την πρόκριση στη League Phase του Conference League
EUROKINSSI
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Ο Παναθηναϊκός θα καταθέσει την Παρασκευή (14/6/2026) αίτημα για την αναβολή του παιχνιδιού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για τα παιχνίδια με την τσέχικη Χράντετς Κράλοβε στα πλέι οφ του Conference League.

Έτσι, όπως και το περασμένο καλοκαίρι, το τριφύλλι είχε παίξει το Joker Right στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, προκειμένου να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος τότε στα παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ.

Οι πράσινοι ξεπέρασαν το εμπόδιο των Τούρκων κι αποφάσισαν να ακολουθήσουν και φέτος την ίδια τακτική.

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