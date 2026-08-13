Κατερίνα Στεφανίδη: Η συγκινητική αγκαλιά με τον γιο της μετά τον τελικό του επί κοντώ

Ο ευρωπαϊκός στίβος υποκλίθηκε στην Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία έζησε με την ψυχή της κάθε στιγμή του τελικού του επί κοντώ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της και τον γλυκύτατο γιο τους.

Η πιο παρασημοφορημένη Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών διέψευσε στο Alexander Stadium προβλέψεις, εκτιμήσεις και τον ίδιο της τον εαυτό. Η Κατερίνα Στεφανίδη αψήφισε το χρόνο και τη γλυκιά ταλαιπωρία της ανατροφής ενός μικρού παιδιού.

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Ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ, στα 36 της, για να λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με το σύζυγο και προπονητή της Μιτς Κριρ και το γιο της να την ακολουθεί, ξυπόλυτος σε κάθε της βήμα. Ο μικρούλης Τζορτζ δεν θα μπορούσε να λείπει και από τον τελικό του επί κοντώ.

Ο τελικός έκλεισε για την Στεφανίδη με νέο φετινό ρεκόρ και μια έκτη θέση που έμοιαζε με μετάλλιο, ανώτερο και από χρυσό.

Η πιο όμορφη στιγμή ήρθε, όμως, μετά το τέλος του αγώνα, όταν βρέθηκε στην αγκαλιά του συζύγου της και του παιδιού τους.

Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε για τα καλά στο κορυφαίο επίπεδο και μένει να φανεί που μπορεί να φτάσει.