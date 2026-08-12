Η ιπποτική κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου: Μπήκε στο γήπεδο μετά το τέλος του ΟΦΗ – ΑΕΚ και συνεχάρη τον Χρήστο Κόντη

Δευτερόλεπτα μετά το φινάλε των πέναλτι στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, μπήκε στο στάδιο, πλησίασε τον προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη, και του έδωσε συγχαρητήρια.

Ο ΟΦΗ επικράτησε με 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι (2-2 κ.δ) και κατέκτησε το Super Cup στο Παγκρήτιο.

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Μετά το φινάλε των πέναλτι του τελικού, ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο στάδιο, πλησίασε τον Χρήστο Κόντη, που εκείνη την ώρα πανηγύριζε με τους συνεργάτες του και του έδωσε συγχαρητήρια.

Ο ΟΦΗ κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να κατακτήσει δύο τίτλους, στέλνοντας τον κόσμο του στον έβδομο ουρανό.