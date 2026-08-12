Αθλητικά

Κόντης: «Δεν ήταν κόρνερ στο 2-2, ήξερα πως θα μας δικαιώσει ο Θεός»

Ο προπονητής του ΟΦΗ υποστήριξε ότι το γκολ της ΑΕΚ προήλθε από κόρνερ που δεν υπήρχε
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EUROKINISSI
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Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στη φάση που η ΑΕΚ έκανε το 2-2 και έστειλε τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ στα πέναλτι.

Ο προπονητής του ΟΦΗ υποστήριξε ότι το γκολ της ΑΕΚ προήλθε από κόρνερ που δεν υπήρχε, υποστηρίζοντας ότι το κάρμα και ο Θεός δικαίωσε την ομάδα του στα πέναλτι.

“Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Μπήκαμε μετά το 1-0 στο ματς, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα”, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης.

Ο Έλληνας προπονητής οδήγησε τον ΟΦΗ στην κατάκτηση δύο τίτλων μέσα σε λίγους μήνες.

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Αθλητικά
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