Η Στουτγκάρδη εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική την παραμονή της στην Bundesliga και έτσι είναι υποχρεωμένη πια να ολοκληρώσει την αγορά του Ντίνου Μαυροπάνου από την Άρσεναλ.

Ο διεθνής αμυντικός πραγματοποίησε φοβερή χρονιά στη Γερμανία, με 31 συμμετοχές και 4 γκολ, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένη η ενεργοποίηση της οψιόν του, αλλά οι Σουηβοί θα χρειαστεί να πληρώσουν παραπάνω τους “κανονιέρηδες”.

Κι αυτό γιατί ο δανεισμός του Μαυροπάνου περιλάμβανε και μία σειρά από μπόνους, μεταξύ των οποίων για τις εμφανίσεις του και την παραμονή της ομάδας στην Bundesliga. Ως εκ τούτου, η μετεγγραφή αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο σίγουρο δεν είναι όμως ότι ο πρώην αμυντικός του ΠΑΣ Γιάννινα θα παραμείνει στη Στουτγκάρδη, αφού υπάρχουν φήμες για προτάσεις άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι μία νέα μετεγγραφή μοιάζει πιθανή.

