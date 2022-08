Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ανάρτησε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, παρέα με τα αδέλφια του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντάχτηκε (4/8) στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας και προετοιμάζεται πυρετωδώς για το Eurobasket του 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον Greek Freak, στην αποστολή του στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη είναι και τα αδέλφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ.

Η συνύπαρξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την οικογένεια του στην Εθνική ομάδα, έχει ενθουσιάσει τον ηγέτη των Milwakee Bucks, ο οποίος με ανάρτηση του στα social media, πόσταρε μια φωτογραφία που απεικονίζονται και οι 4 Antetokounbros με την νέα φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δηλώνοντας ”ευλογημένος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Blessed to be able to do this together 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/2Wz1uqf7fO