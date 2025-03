Η συνέντευξη πιτσιρικά μπασκετμπολίστα σε δημοσιογράφο που έγινε viral – «Νομίζω ότι την ερωτεύτηκε» σχολίασαν στα social media

Ο αθλητής του πανεπιστημίου της Φλόριντα, Μπένετ Άντερσεν, κατάφερε να γίνει viral. Ο νεαρός μπασκετμπολίστας αγωνίστηκε στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Maryland Terrapins (87-71) για το Sweet 16 του NCAA Tournament, κατάφερε να σημειώσει μόλις το δεύτερο καλάθι του στη σεζόν, αλλά η τρόπος με τον οποίο κοίταζε την δημοσιογράφο, Ταλία Μπάια, ήταν αυτός που του έδωσε δημοσιότητα.

Η δημοσιογράφος του ESPN Gainesville μπήκε στα αποδυτήρια για να πάρει δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο την κοίταζε ο Μπένετ Άντερσον, έφερε πάρα πολλά σχόλια στα social media.

Οι χρήστες του διαδικτύου παρατήρησαν ότι ο Άντερσεν “έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του” μπροστά στη ρεπόρτερ του ESPN, δείχνοντας να έχει γοητευτεί από την Μπάια.

“Νομίζω ότι ένας νεαρός άνδρας ερωτεύτηκε”, έγραψε ένας χρήστης στο “X”, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε, αναφέροντας πως “την κοιτούσε σαν να ήταν το φεγγάρι και τα αστέρια”. «Αυτός ο άντρας είναι ερωτευμένος lol”, έγραψε ένας τρίτος, δίνοντας έτσι συνέχεια στον χαβαλέ που στήθηκε στα social media.

Caught up with Bennett “Buckets” Anderson after the game on what he looks forward to in the Elite 8!



“Hopefully these guys take care of business so I can play again, hopefully I can get another bucket” pic.twitter.com/bo31tHqabg