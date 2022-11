Κατάφεραν να πετύχουν δυο σερί νίκες -τις πρώτες τους στη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ, αλλά οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στις κακές εμφανίζεις, γνωρίζοντας την εντός έδρας συντριβή από τους Γιούτα Τζαζ (130-116). Νέα “μεγάλη” εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, στη νίκη Ντάλας Μάβερικς επί των Τορόντο Ράπτορς (111-110).

Οι Γιούτα Τζαζ έκαναν… παρέλαση στην έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς (130-116), με τους “λιμνάνθρωπους” να γνωρίζουν έτσι την έκτη φετινή τους ήττα σε οκτώ ματς στο ξεκίνημα του ΝΒΑ.

Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών πετυχαίνοντας double-double με 27 πόντους, 12 ριμπάουντ. Αυτή ήταν η έβδομη φετινή νίκη των «Μορμόνων» σε δέκα ματς.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε και αυτός double double με 17 πόντους και δέκα ριμπάουντ.

another double-double in the books for The Finnisher #TakeNote | @zionsbank pic.twitter.com/p0Zw2wWwUq