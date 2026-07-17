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Αθλητικά

Η θρυλική φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958 πωλήθηκε σε δημοπρασία για 4,9 εκατομμύρια δολάρια

Έγινε έτσι η δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική εμφάνιση στην ιστορία
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Matias Delacroix
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Ένα τεράστιο ποσό δόθηκε για μια από τις ιστορικότερες φανέλες στην ιστορία των Μουντιάλ. Η εμφάνιση που φορούσε ο Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 στη Σουηδία -τον πρώτο τίτλο της Βραζιλίας- πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Ο 17χρονος τότε Πελέ είχε κάνει το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ και είχε σημειώσει δύο γκολ στη νίκη της Βραζιλιίας με 5-2, σε έναν τελικό που έμελλε να σηματοδοτήσει την αρχή της “βασιλείας” του. Η φανέλα είχε δοθεί από τον ίδιο στον συμπαίκτη και στενό του φίλο Ντίντα, παραμένοντας για δεκαετίες στην οικογένειά του πριν καταλήξει σε μουσείο και αργότερα βγει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2004.

Στη φετινή διαδικασία, η φανέλα συγκέντρωσε δέκα προσφορές από πέντε διαφορετικούς πλειοδότες, με τον τελικό αγοραστή να μην αποκαλύπτεται. Με την τιμή των 4,9 εκατ. δολαρίων, γίνεται πλέον η δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ.

Το ρεκόρ παραμένει στα χέρια του Ντιέγκο Μαραντόνα. Η φανέλα που φορούσε ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στο ιστορικό ματς απέναντι στην Αγγλία το 1986 είχε φτάσει τα 9,3 εκατομμύρια δολάρια.

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