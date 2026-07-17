Η θρυλική φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958 πωλήθηκε σε δημοπρασία για 4,9 εκατομμύρια δολάρια

Ένα τεράστιο ποσό δόθηκε για μια από τις ιστορικότερες φανέλες στην ιστορία των Μουντιάλ. Η εμφάνιση που φορούσε ο Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 στη Σουηδία -τον πρώτο τίτλο της Βραζιλίας- πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Ο 17χρονος τότε Πελέ είχε κάνει το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ και είχε σημειώσει δύο γκολ στη νίκη της Βραζιλιίας με 5-2, σε έναν τελικό που έμελλε να σηματοδοτήσει την αρχή της “βασιλείας” του. Η φανέλα είχε δοθεί από τον ίδιο στον συμπαίκτη και στενό του φίλο Ντίντα, παραμένοντας για δεκαετίες στην οικογένειά του πριν καταλήξει σε μουσείο και αργότερα βγει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2004.

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Στη φετινή διαδικασία, η φανέλα συγκέντρωσε δέκα προσφορές από πέντε διαφορετικούς πλειοδότες, με τον τελικό αγοραστή να μην αποκαλύπτεται. Με την τιμή των 4,9 εκατ. δολαρίων, γίνεται πλέον η δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ.

Pelé’s iconic 1958 World Cup final jersey has been sold for a record $4.9 million at auction.



· The Brazil No. 10 shirt worn by 17-year-old Pelé in the 1958 World Cup final became the most valuable piece of Pelé memorabilia ever sold. It was auctioned by Sotheby’s… pic.twitter.com/9UX1TdfM9X — The Touchline | (@TouchlineX) July 17, 2026

Το ρεκόρ παραμένει στα χέρια του Ντιέγκο Μαραντόνα. Η φανέλα που φορούσε ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στο ιστορικό ματς απέναντι στην Αγγλία το 1986 είχε φτάσει τα 9,3 εκατομμύρια δολάρια.