Η Τότεναμ άνω – κάτω μετά την ήττα από την Μπόρνμουθ, ο Ρομέρο ξέσπασε κατά της διοίκησης

Ένταση ανάμεσα σε παίκτες και οπαδούς στο τέλος του παιχνιδιού στην έδρα της Μπόρνμουθ
Τότεναμ
Οι παικτες της Τότεναμ μετά την ήττα από την Μπόρνμουθ/ REUTERS/Isabel Infantes

Η Τότεναμ γνώρισε την ήττα με 3-2 στην έδρα της Μπόρνμουθ, με τον Σεμένιο να σκοράρει στις καθυστερήσεις και να κάνει άνω – κάτω την ομάδα του Τομας Φρανκ.

Οι φίλαθλοι της Τότεναμ που βρέθηκαν στο Vitality Stadium αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες τον προπονητή της ομάδας με ορισμένους ποδοσφαιριστές να στρέφονται προς την κερκίδα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί καυγάς των Ρομέρο και Φαν Ντε Φεν με κάποιους φιλάθλους.

Ο Ρομέρο, ως αρχηγός της ομάδας, έκανε δήλωσεις στα social media μετά τον αγώνα ξεσπώντας κατά της διοίκησης των «σπιρουνιών»: «Συνήθως σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και να μιλούν οι διοικούντες, αλλά δεν είναι πουθενά. Συνήθως επιλέγουν μόνο τις καλές μέρες για να πουν τα ψέματά τους».

 

 

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 14η θέση της Premier League με 27 βαθμούς μετά από 21 αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

