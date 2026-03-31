Αθλητικά

Η Τότεναμ συμφώνησε με τον Ντε Τσέρμπι να αναλάβει τη σωτηρία της ομάδας στην Premier League

Ο Ιταλός προπονητής αναλαμβάνει να σώσει τους Λονδρέζους από τον υποβιβασμό στην Championship
Ο Ντε Τσέρμπι
Ο Ντε Τσέρμπι σε παιχνίδι της Μαρσέιγ/ EPA

Η Τότεναμ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, όπως μεταδίδουν πολλαπλά ρεπορτάζ από την Αγγλία, με το συμβόλαιο που θα υπογράψει να έχει πενταετή διάρκεια.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι θα διαδεχθεί τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ και θα αναλάβει το δύσκολο πλάνο να την διατηρήσει στην Premier League. Ο Ιταλός έχει εμπειρία από το αγγλικό πρωτάθλημα, καθώς έχει προπονήσει την Μπράιτον με επιτυχία από το 2022 έως το 2024.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 17η θέση της Premier League με 30 βαθμούς και είναι στο +1 από την 18η Γουέστ Χαμ, η οποία αν τελείωνε αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα θα υποβιβαζόταν μαζί με την Μπέρνλι και τη Γουλβς.

Οι «πετεινοί» έχουν ακόμα να δώσουν επτά παιχνίδια για να μην υποβιβαστούν για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1977 και ελπίζουν ο Ιταλός προπονητής να γίνει ο αναμορφωτής της και να ολοκληρώσει με επιτυχία το πενταετές συμβόλαιο που θα υπογράψει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo