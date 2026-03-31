Η Τότεναμ συμφώνησε με τον Ντε Τσέρμπι να αναλάβει τη σωτηρία της ομάδας στην Premier League

Η Τότεναμ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, όπως μεταδίδουν πολλαπλά ρεπορτάζ από την Αγγλία, με το συμβόλαιο που θα υπογράψει να έχει πενταετή διάρκεια.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι θα διαδεχθεί τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ και θα αναλάβει το δύσκολο πλάνο να την διατηρήσει στην Premier League. Ο Ιταλός έχει εμπειρία από το αγγλικό πρωτάθλημα, καθώς έχει προπονήσει την Μπράιτον με επιτυχία από το 2022 έως το 2024.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 17η θέση της Premier League με 30 βαθμούς και είναι στο +1 από την 18η Γουέστ Χαμ, η οποία αν τελείωνε αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα θα υποβιβαζόταν μαζί με την Μπέρνλι και τη Γουλβς.

Οι «πετεινοί» έχουν ακόμα να δώσουν επτά παιχνίδια για να μην υποβιβαστούν για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1977 και ελπίζουν ο Ιταλός προπονητής να γίνει ο αναμορφωτής της και να ολοκληρώσει με επιτυχία το πενταετές συμβόλαιο που θα υπογράψει.