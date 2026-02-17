Η τρομερή αντίδραση των Ρέινολντς και Τζάκμαν μετά την κλήρωση της Ρέξαμ με την Τσέλσι στο Κύπελλο Αγγλίας

Η Ρέξαμ θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στον πέμπτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας εντός έδρας και ο Ράιαν Ρέινολντς παρακολούθησε μαζί με τον Χιού Τζάκμαν την κλήρωση.

Υπό την ιδιοκτησία των Ρέινολντς και ΜακΈλχενι, η Ρέξαμ έχει πανηγυρίσει τρεις διαδοχικές ανόδους και πλέον δίνει τη μάχη για να βρεθεί στην Premier League. Οι Ουαλοί συνεχίζουν την πορεία τους και στο Κύπελλο Αγγλίας, με τον ιδιοκτήτη να γίνεται viral για την αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα παίξουν με την Τσέλσι.

Η κλήρωση προκάλεσε την επική αντίδραση του Ράιαν Ρέινολντς, που παρακολουθούσε τη διαδικασία με τον Χιού Τζάκμαν και μόλις αντιλήφθηκε ότι η ομάδα του θα παίξει με την Τσέλσι στο «Racecourse Ground» ξετρελάθηκε.

View this post on Instagram A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Ο αγώνας του πέμπτου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας θα είναι ίσως ο σπουδαιότερος στην ιστορία της Ρέξαμ, μέχρι τον επόμενο, και στο γήπεδο είναι δεδομένο αν κρίνουμε από την αντίδραση του ηθοποιού, θα ετοιμαστεί μεγάλη γιορτή.

Οι δύο ομάδες το καλοκαίρι έδωσαν φιλικό προετοιμασίας με το αποτέλεσμα να είναι ισόπαλο 2-2 και την ουαλική ομάδα να ελπίζει σε κάτι αντίστοιχο, ίσως και στη νίκη που θα της δώσει άμεσα την πρόκριση.